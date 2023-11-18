Дроны для ВСУ. Фото: Михаил Федоров в Telegram

https://racurs.ua/n189477-bolee-2-tys-dronov-ot-gosudarstva-postupyat-na-samye-goryachie-uchastki-fronta-fedorov.html

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Українські військові отримають від держави понад 2 тис. безпілотників вітчизняного виробництва.

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Генштаб ЗСУ розподілить та передасть дрони оборонцям на найгарячіші ділянки фронту. До цієї партії увійшли «пташки» виключно українського виробництва—коптери та БПЛА літакового типу: розвідувальні, камікадзе, багаторазові бомбери. Про це віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров 18 листопада повідомив у Telegram.

Передали силам логістики 2000+ українських безпілотників від держави, — написав він.

За словами Федорова, закуплені урядом в межах державної програми БПЛА допоможуть уражати ворожі позиції та техніку. Додав, що за минулий тиждень безпілотники уразили 39 танків, 57 гармат, 34 броньовані машини та 307 опорних пунктів. Країна-агресор таким чином втратила мільйони доларів.

Нагадаємо, на початку листопада віце-прем'єр Михайло Федоров повідомляв, що успішно пройшов польові випробування комплекс радіоелектронної боротьби для захисту бронетехніки від російських безпілотників Piranha AVD 360, розроблений українською компанією «Піранья-Тех».