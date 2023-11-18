Аудит МОУ выявил нарушения в тендере на папки для ВСУ. Фото:

https://racurs.ua/n189480-ceny-na-papki-dlya-vsu-audit-minoborony-vyyavil-narusheniya-v-tendere.html

Ракурс

Аудит Міністерства оборони України виявив порушення у тендері на теки для ЗСУ.

.

Оборонне відомство через свою службу внутрішнього аудиту перевірило, чи були законні дії посадових осіб, які провели тендер на закупівлю обкладинок папок особової справи за завищеною ціною. З’ясувалося, що за чотири місяці до тендеру Кадровий центр ЗСУ запропонував внести зміни до технічної специфікації обкладинок, завдяки яким у заявці Командування Сил логістики встановили ціну — 351 грн за штуку. Про це повідомила прес-служба Міноборони.

Після старту торгів від виробників за першим лотом надійшла лише одна цінова пропозиція, яка дорівнювала очікуваній вартості. Цю пропозицію надіслала Київська поліграфічна фабрика «Зоря».

Однак МОУ з’ясувало, що на ринку є й дешевші пропозиції — приміром, схожі зразки папок за ціною від 140 до 325 грн.

Аудитори закупили у ФОП зразок такого товару за ціною 120 грн — це акційна ціна від основної 140 грн (при цьому невідомо, чи може цей продавець задовольнити потребу щодо кількості тендеру, який включає чотири лоти загальною кількістю 58 тис. одиниць), — зазначили в оборонному відомстві.

Завдяки аудиту також встановили, що зміни, запропоновані Кадровим центром ЗСУ щодо технічних параметрів обкладинок, були надані без обґрунтування. Відповідальні особи Департаменту ресурсного забезпечення МОУ не підписали договір щодо цього тендеру.

Відповідно, служба внутрішнього аудиту запропонувала кадровому центру ЗСУ внести зміни, які дозволять зменшити вартість товару та збільшити кількість учасників аукціону.

В Міноборони додали, що Служба внутрішнього аудиту продовжує моніторинг та дослідження ризикованих операцій. Наразі матеріали внутрішніх аудитів долучено до 25 кримінальних проваджень.