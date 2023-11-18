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Автомобиль с топ-силовиками фейковой ЛНР взорвали на Донбассе. Фото:
Автомобиль с топ-силовиками фейковой ЛНР взорвали на Донбассе — СМИhttps://racurs.ua/n189482-avtomobil-s-top-silovikami-feykovoy-lnr-vzorvali-na-donbasse-smi.htmlРакурс
Підірваний автомобіль з очільниками силовиків фейкової Луганської народної республіки підірвали на окупованому Донбасі.
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Це сталося 16 листопада на одному з блокпостів у Кремінній. Раптово вибухнув та спалахнув автомобіль УАЗ «Патріот» за кермом якого перебував заступник начальника карного розшуку так званого МВС ЛНР підполковник поліції Володимир Пахоленко. Про це повідомив російський Telegram-канал Astra.
Також в машині був присутній тимчасово виконуючий обов’язки заступника міністра МВС по ЛНР підполковник поліції Олег Шумілов. Обох бойовиків госпіталізували з осколковими пораненнями.
Нагадаємо, співробітники СБУ на тимчасово окупованій території Луганської області підірвали Юрія Афанасьєвського — генерал-майора та агента центрального апарату фсб, котрий очолював «митницю» так званої ЛНР.
Джерело: Astra
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