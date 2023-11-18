Автомобиль с топ-силовиками фейковой ЛНР взорвали на Донбассе. Фото:

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Підірваний автомобіль з очільниками силовиків фейкової Луганської народної республіки підірвали на окупованому Донбасі.

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Це сталося 16 листопада на одному з блокпостів у Кремінній. Раптово вибухнув та спалахнув автомобіль УАЗ «Патріот» за кермом якого перебував заступник начальника карного розшуку так званого МВС ЛНР підполковник поліції Володимир Пахоленко. Про це повідомив російський Telegram-канал Astra.

Також в машині був присутній тимчасово виконуючий обов’язки заступника міністра МВС по ЛНР підполковник поліції Олег Шумілов. Обох бойовиків госпіталізували з осколковими пораненнями.

Нагадаємо, співробітники СБУ на тимчасово окупованій території Луганської області підірвали Юрія Афанасьєвського — генерал-майора та агента центрального апарату фсб, котрий очолював «митницю» так званої ЛНР.

Джерело: Astra