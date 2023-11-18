Автомобіль із топ-силовиками фейкової ЛНР підірвали на Донбасі. Фото:

https://racurs.ua/ua/n189482-avtomobil-iz-top-sylovykamy-feykovoyi-lnr-pidirvaly-na-donbasi-zmi.html

Ракурс

Підірваний автомобіль з очільниками силовиків фейкової Луганської народної республіки підірвали на окупованому Донбасі.

.

Це сталося 16 листопада на одному з блокпостів у Кремінній. Раптово вибухнув та спалахнув автомобіль УАЗ «Патріот» за кермом якого перебував заступник начальника карного розшуку так званого МВС ЛНР підполковник поліції Володимир Пахоленко. Про це повідомив російський Telegram-канал Astra.

Також в машині був присутній тимчасово виконуючий обов’язки заступника міністра МВС по ЛНР підполковник поліції Олег Шумілов. Обох бойовиків госпіталізували з осколковими пораненнями.

Нагадаємо, співробітники СБУ на тимчасово окупованій території Луганської області підірвали Юрія Афанасьєвського — генерал-майора та агента центрального апарату фсб, котрий очолював «митницю» так званої ЛНР.

Джерело: Astra