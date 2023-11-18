Ракурсhttps://racurs.ua/
Шольц призвал путина «сделать первый шаг». Фото:
Шольц призвал путина «сделать первый шаг» для завершения войны в Украинеhttps://racurs.ua/n189483-sholc-prizval-putina-sdelat-pervyy-shag-dlya-zaversheniya-voyny-v-ukraine.htmlРакурс
Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав російського диктатора володимира путіна завершити війну в Україні.
.
Воєнний злочинець має «зробити перший крок до можливого мирного врегулювання в Україні» й повинен вивести війська з тимчасово окупованих територій. Слова Шольца наводить німецьке видання Sueddeutsche Zeitung.
Однак наразі немає жодних ознак того, що це станеться. путін не повинен домогтися успіху у своїй меті — використовувати силу для анексії частини сусідньої країни, — зазначив німецький канцлер.
Шольц також заявив, що «готовий до нових переговорів» із російським диктатором. Однак додав, що сенс розмови з диктатором з’явиться, якщо путін «буде готовий діяти».
Канцлер ФРН укотре запевнив Україну в тому, що «допомогу в обороні від російського вторгнення надаватимуть стільки, скільки буде потрібно».
Як відомо, востаннє Шольц та путін розмовляли телефоном 2 грудня 2022 року.
Нагадаємо, на початку жовтня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що світ має чинити більший тиск на російського диктатора володимира путіна, щоб той припинив війну в Україні.
Джерело: Sueddeutsche Zeitung
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...