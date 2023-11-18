Шольц закликав путіна «зробити перший крок». Фото:

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав російського диктатора володимира путіна завершити війну в Україні.

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Воєнний злочинець має «зробити перший крок до можливого мирного врегулювання в Україні» й повинен вивести війська з тимчасово окупованих територій. Слова Шольца наводить німецьке видання Sueddeutsche Zeitung.

Однак наразі немає жодних ознак того, що це станеться. путін не повинен домогтися успіху у своїй меті — використовувати силу для анексії частини сусідньої країни, — зазначив німецький канцлер.

Шольц також заявив, що «готовий до нових переговорів» із російським диктатором. Однак додав, що сенс розмови з диктатором з’явиться, якщо путін «буде готовий діяти».

Канцлер ФРН укотре запевнив Україну в тому, що «допомогу в обороні від російського вторгнення надаватимуть стільки, скільки буде потрібно».

Як відомо, востаннє Шольц та путін розмовляли телефоном 2 грудня 2022 року.

Нагадаємо, на початку жовтня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що світ має чинити більший тиск на російського диктатора володимира путіна, щоб той припинив війну в Україні.

Джерело: Sueddeutsche Zeitung