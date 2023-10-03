Шольц: Світ має змусити путіна забути про імперські амбіції

https://racurs.ua/ua/n187884-sholc-svit-maie-zmusyty-putina-zabuty-pro-imperski-ambiciyi.html

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що світ має чинити більший тиск на російського диктатора володимира путіна, щоб той припинив війну в Україні.

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Про це Шольц заявив під час «діалогу з громадянами», який відбувся у Гамбурзі 2 жовтня.

Я зроблю все для того, щоби ми значно посилили тиск, і російський президент зрештою зрозумів, що він не може просто сказати: «я продовжуватиму, доки не досягну своєї цілі, незважаючи на те, скільки це коштуватиме життів, зокрема й власних солдатів, — переконаний Шольц.

На його думку, необхідно зробити все можливе, щоби війна завершилася, а Україна змогла захистити при цьому свою цілісність і незалежність.

Він також позитивно оцінив переговори на рівні політичних радників — спочатку в Копенгагені, потім у Джиді, у яких взяли участь також представники Китаю, ПАР і Бразилії.

Це поки ще не обіцянка рішення. У цій ситуації важко сказати, що ми маємо надію, але це, я вважаю, шлях, — сказав глава уряду.

Шольц вважає, що путін залюбки узяв би мапу Європи, перо, намалював би лінію і сказав: «це — ваше, це — наше».

Я наголошую: це не може бути правильним, коли великий сильний сусід каже, що йому потрібна частина твоєї території. Суть конфлікту в тому, що йдеться насправді про завоювання країни, ні про що інше, — констатував Шольц.

Нагадаємо, Німеччина є одним із лідерів серед країн-союзників України в плані постачання озброєнь. Берлін надав ЗСУ декілька видів артилерії, танки Leopard старішої і нової модифікації, системи ППО IRIS-T і Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.