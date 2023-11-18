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Минобразования может упразднить стипендий студентам. Фото:
Отменить стипендии студентам, находящимся за границей, могут в Минобразованияhttps://racurs.ua/n189485-otmenit-stipendii-studentam-nahodyaschimsya-za-granicey-mogut-v-minobrazovaniya.htmlРакурс
Перестати платити академічні стипендії студентам, які нині перебувають за кордоном, може Міністерство освіти і науки.
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Зараз відомство планує аналізувати ту кількість українських стипендіатів, які перебувають за кордоном. Вони можуть продовжувати здобувати знання в іноземних країнах, але Україна скасує їм стипендії. Про це заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький 18 листопада заявив в ефірі телемарафону.
Стипендії ми не повинні платити тим студентам, які є за кордоном. Вони можуть далі вчитися, але стипендіальне забезпечення буде їм, мабуть, перекрите, — заявив він.
За словами посадовця, таке рішення дозволить збільшити стипендії для тих студентів, які є в Україні. Винницький наголосив, що українська влада повинна допомогти студентам, які залишаються на Батьківщині.
За інформацією голови Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака, станом на вересень 2023 року за кордоном перебуває приблизно 130−150 тис. українських студентів.
Нагадаємо, канадський Університет Ватерлоо почав приймати заявки на програму літнього стажування для студентів групи ризику з України. Ця програма триватиме з 6 травня по 23 серпня 2024 року та розрахована на студентів українських університетів, чиє навчання постраждало від повномасштабного російського вторгнення.
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