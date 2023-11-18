Міносвіти може скасувати стипендій студентам. Фото:

https://racurs.ua/ua/n189485-skasuvaty-stypendii-studentam-yaki-perebuvaut-za-kordonom-mojut-v-minosvity.html

Ракурс

Перестати платити академічні стипендії студентам, які нині перебувають за кордоном, може Міністерство освіти і науки.

.

Зараз відомство планує аналізувати ту кількість українських стипендіатів, які перебувають за кордоном. Вони можуть продовжувати здобувати знання в іноземних країнах, але Україна скасує їм стипендії. Про це заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький 18 листопада заявив в ефірі телемарафону.

Стипендії ми не повинні платити тим студентам, які є за кордоном. Вони можуть далі вчитися, але стипендіальне забезпечення буде їм, мабуть, перекрите, — заявив він.

За словами посадовця, таке рішення дозволить збільшити стипендії для тих студентів, які є в Україні. Винницький наголосив, що українська влада повинна допомогти студентам, які залишаються на Батьківщині.

За інформацією голови Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака, станом на вересень 2023 року за кордоном перебуває приблизно 130−150 тис. українських студентів.

Нагадаємо, канадський Університет Ватерлоо почав приймати заявки на програму літнього стажування для студентів групи ризику з України. Ця програма триватиме з 6 травня по 23 серпня 2024 року та розрахована на студентів українських університетів, чиє навчання постраждало від повномасштабного російського вторгнення.