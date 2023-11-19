Киев ночью атаковали несколько волн "шахедов"

https://racurs.ua/n189487-kiev-nochu-atakovali-neskolko-voln-shahedov.html

Ракурс

Сили ППО знищили близько десяти дронів Shahed над Києвом і передмістям/

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Про це повідомив голова КМВА Сергій Попко.

Безпілотники заходили на атаку хвилями, з різних напрямків, а також змінювали вектор руху. Саме тому уночі тривогу у Києві оголошували кілька разів. Через атаку ніхто не постраждав.

Під час нічної масованої ворожої атаки безпілотниками у Сумській області сили ППО збили три ударні БпЛА.

Нагадаємо, з 20.00 17 листопада по 4.00 18 листопада російські окупанти атакували Україну з північного та південно-східного напрямків (Курська область, Приморсько-Ахтарськ, РФ) ударними БпЛА типу Shahed. Усього зафіксовано пуски 38 ударних безпілотників Shahed-136/131.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, «шахеди» атакували у кілька хвиль, групами, у різних регіонах України, у зонах відповідальності усіх повітряних командувань Повітряних сил.

До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою знищено 29 ударних БпЛА Shahed-136/131.

Окрім Миколаївської, Одеської, Херсонської та Запорізької областей, «шахедами» атакували також Київщину.

Друга атака ворожих безпілотників по Києву за цей місяць. Дрони противника (за попередніми даними — баражуючі боєприпаси типу Shahed) були запущені з південного напрямку. Аби дістатися столиці, БпЛА рашистів подолали складний маршрут протяжністю ледь не 1000 км. На атаку Києва беспілотники заходили з північного напрямку. Але складні маневри ворога не стали на заваді нашій протиповітряній обороні. Силами та засобами ППО усі повітряні цілі — майже десяток — були уражені на підступах до Києва. За попередніми даними, в місті без жертв та руйнувань (дані оперативних зведень будуть уточнюватися)", — повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Окрім цього, ППО працювала вночі на Хмельниччині.