ВСУ контролируют уже 10 квадратных километров на левом берегу Днепра — ISW

https://racurs.ua/n189490-vsu-kontroliruut-uje-10-kvadratnyh-kilometrov-na-levom-beregu-dnepra-isw.html

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Збройні сили України контролюють уже 10 квадратних кілометрів на лівому березі Дніпра. Американський Інститут вивчення війни (ISW) пише у новому звіті, що ЗСУ налагодили логістику та можуть підвозити боєприпаси на лівий берег.

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Також повідомляється про збільшення чисельності українського угруповання на лівобережжі в останні тижні.

Про те, що Сили оборони посунули окупантів на 3−8 км від Дніпра на лівобережжі Херсонщини, тому мінометні розрахунки вже не досягають правого берега, повідомила прес-офіцер Сил оборони «Півдня» Наталя Гуменюк в ефірі «Єдині новини».

Попередньо цифри різняться від 3 до 8 кілометрів у залежності від специфіки географії та ландшафтного дизайну лівого берега. Уже мінометні розрахунки не досягають правого берега і тому це — певне досягнення, яке ми вже можемо фіксувати, — сказала Гуменюк.