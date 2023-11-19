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ЗСУ контролюють уже 10 квадратних кілометрів на лівому березі Дніпра — ISW
ЗСУ контролюють уже 10 квадратних кілометрів на лівому березі Дніпра — ISWhttps://racurs.ua/ua/n189490-zsu-kontroluut-uje-10-kvadratnyh-kilometriv-na-livomu-berezi-dnipra-isw.htmlРакурс
Збройні сили України контролюють уже 10 квадратних кілометрів на лівому березі Дніпра. Американський Інститут вивчення війни (ISW) пише у новому звіті, що ЗСУ налагодили логістику та можуть підвозити боєприпаси на лівий берег.
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Також повідомляється про збільшення чисельності українського угруповання на лівобережжі в останні тижні.
Про те, що Сили оборони посунули окупантів на 3−8 км від Дніпра на лівобережжі Херсонщини, тому мінометні розрахунки вже не досягають правого берега, повідомила прес-офіцер Сил оборони «Півдня» Наталя Гуменюк в ефірі «Єдині новини».
Попередньо цифри різняться від 3 до 8 кілометрів у залежності від специфіки географії та ландшафтного дизайну лівого берега. Уже мінометні розрахунки не досягають правого берега і тому це — певне досягнення, яке ми вже можемо фіксувати, — сказала Гуменюк.
Вона зазначила, що українські оборонці продовжують закріплюватися на лівому березі.
Український Генеральний штаб повідомив, що Сили оборони утримують позиції на сході Херсонської області. А от один з російських «воєнкорів» стверджував, що українські війська за підтримки артилерії буцімто марно атакували в районі сіл Пойма (10 км на південний схід від Херсона і 4 км від Дніпра) і Піщанівка (13 км на південний схід від Херсона і 3 км від Дніпра), а також з боку села Кринки (30 км на північний схід від Херсона і 2 км від Дніпра).
Загалом російські «воєнкори» стверджували, що українські сили продовжують перекидати додаткову піхоту на східний берег.
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