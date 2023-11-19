Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
ЗСУ контролюють уже 10 квадратних кілометрів на лівому березі Дніпра — ISW

ЗСУ контролюють уже 10 квадратних кілометрів на лівому березі Дніпра — ISW

19 лис 2023, 09:01
999

Збройні сили України контролюють уже 10 квадратних кілометрів на лівому березі Дніпра. Американський Інститут вивчення війни (ISW) пише у новому звіті, що ЗСУ налагодили логістику та можуть підвозити боєприпаси на лівий берег.


.

Також повідомляється про збільшення чисельності українського угруповання на лівобережжі в останні тижні.

Про те, що Сили оборони посунули окупантів на 3−8 км від Дніпра на лівобережжі Херсонщини, тому мінометні розрахунки вже не досягають правого берега, повідомила прес-офіцер Сил оборони «Півдня» Наталя Гуменюк в ефірі «Єдині новини».

Попередньо цифри різняться від 3 до 8 кілометрів у залежності від специфіки географії та ландшафтного дизайну лівого берега. Уже мінометні розрахунки не досягають правого берега і тому це — певне досягнення, яке ми вже можемо фіксувати, — сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що українські оборонці продовжують закріплюватися на лівому березі.

Український Генеральний штаб повідомив, що Сили оборони утримують позиції на сході Херсонської області. А от один з російських «воєнкорів» стверджував, що українські війська за підтримки артилерії буцімто марно атакували в районі сіл Пойма (10 км на південний схід від Херсона і 4 км від Дніпра) і Піщанівка (13 км на південний схід від Херсона і 3 км від Дніпра), а також з боку села Кринки (30 км на північний схід від Херсона і 2 км від Дніпра).

Загалом російські «воєнкори» стверджували, що українські сили продовжують перекидати додаткову піхоту на східний берег.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів