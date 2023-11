россия готовится использовать в войне против Украины редкий советский самолет-разведчик

Аналітики Міністерства оборони Великої Британії вважають, що росія може залучити старий літак-розвідник М-55 «Геофізика».

.

Про це 19 листопада повідомляється у щоденному зведенні британської розвідки.

Останнім часом, як зазначається, літак-розвідник М-55 «Геофізика» використовувався для геонаукових досліджень. Однак технічні можливості повітряного судна дозволяють використовувати його та у військових цілях: нещодавно було помічено, що М-55 несе військову розвідувальну капсулу, розроблену для використання на російських винищувачах.

