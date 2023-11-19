россия готовится использовать в войне против Украины редкий советский самолет-разведчик

https://racurs.ua/n189499-rossiya-gotovitsya-ispolzovat-v-voyne-protiv-ukrainy-redkiy-sovetskiy-samolet-razvedchik.html

Ракурс

Аналітики Міністерства оборони Великої Британії вважають, що росія може залучити старий літак-розвідник М-55 «Геофізика».

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Про це 19 листопада повідомляється у щоденному зведенні британської розвідки.

Останнім часом, як зазначається, літак-розвідник М-55 «Геофізика» використовувався для геонаукових досліджень. Однак технічні можливості повітряного судна дозволяють використовувати його та у військових цілях: нещодавно було помічено, що М-55 несе військову розвідувальну капсулу, розроблену для використання на російських винищувачах.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 19 November 2023.



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�� #StandWithUkraine �� pic.twitter.com/XYFXSU8hKd — Ministry of Defence �� (@DefenceHQ) November 19, 2023

Існує реальна можливість того, що М-55 повернеться на передову службу, щоб посилити обмежений потенціал Росії щодо ведення розвідки над Україною. Робота на великій висоті дозволяє датчикам працювати на значній відстані, говориться в повідомленні Міноборони Великої Британії.

Усього було виготовлено п’ять літаків М-55 «Геофізика», але зараз експлуатується лише один із них. У британській розвідці вважають, що М-55 виконуватиме операції із відносно безпечного повітряного простору росії.