В Польше автобус с украинцами влетел в дерево, есть погибшие

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Ракурс

У Польщі рано-вранці 19 листопада розбився мікроавтобус з українцями, є загиблі жінки та дитина.

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ДТП трапилося близько 4.30, автобус з’їхав ліворуч на прямій ділянці дороги та влетів у дерево на узбіччі, повідомила Gazeta Wyborcza.

Поліція повідомила, що ДТП сталася у Верушовському повіті — це Лодзьке воєводство у центральній частині країни. Машина рухалася в бік кордону і врізалася в дерево. У салоні було 10 людей. Водій був тверезим.

Автомобіль VW Crafter з’їхав з дороги і врізався в дерево.