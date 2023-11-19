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В Польше автобус с украинцами влетел в дерево, есть погибшие
В Польше автобус с украинцами влетел в дерево, есть погибшие (ФОТО)https://racurs.ua/n189501-v-polshe-avtobus-s-ukraincami-vletel-v-derevo-est-pogibshie-foto.htmlРакурс
У Польщі рано-вранці 19 листопада розбився мікроавтобус з українцями, є загиблі жінки та дитина.
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ДТП трапилося близько 4.30, автобус з’їхав ліворуч на прямій ділянці дороги та влетів у дерево на узбіччі, повідомила Gazeta Wyborcza.
Поліція повідомила, що ДТП сталася у Верушовському повіті — це Лодзьке воєводство у центральній частині країни. Машина рухалася в бік кордону і врізалася в дерево. У салоні було 10 людей. Водій був тверезим.
Автомобіль VW Crafter з’їхав з дороги і врізався в дерево.
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