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Ракурс
ДТП у Польщі, фото: Gazeta Wyborcza

У Польщі автобус з українцями влетів у дерево, є загиблі (ФОТО)

19 лис 2023, 13:55
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У Польщі рано-вранці 19 листопада розбився мікроавтобус з українцями, є загиблі жінки та дитина.


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ДТП трапилося близько 4.30, автобус з’їхав ліворуч на прямій ділянці дороги та влетів у дерево на узбіччі, повідомила Gazeta Wyborcza.

Поліція повідомила, що ДТП сталася у Верушовському повіті — це Лодзьке воєводство у центральній частині країни. Машина рухалася в бік кордону і врізалася в дерево. У салоні було 10 людей. Водій був тверезим.

ДТП у Польщі, фото: Gazeta Wyborcza

ДТП у Польщі, фото: Gazeta Wyborcza

Автомобіль VW Crafter з’їхав з дороги і врізався в дерево.

Джерело: Ракурс


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