ДТП у Польщі, фото: Gazeta Wyborcza

https://racurs.ua/ua/n189501-u-polschi-avtobus-z-ukrayincyamy-vletiv-u-derevo-ie-zagybli-foto.html

Ракурс

У Польщі рано-вранці 19 листопада розбився мікроавтобус з українцями, є загиблі жінки та дитина.

.

ДТП трапилося близько 4.30, автобус з’їхав ліворуч на прямій ділянці дороги та влетів у дерево на узбіччі, повідомила Gazeta Wyborcza.

Поліція повідомила, що ДТП сталася у Верушовському повіті — це Лодзьке воєводство у центральній частині країни. Машина рухалася в бік кордону і врізалася в дерево. У салоні було 10 людей. Водій був тверезим.

Автомобіль VW Crafter з’їхав з дороги і врізався в дерево.