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ДТП у Польщі, фото: Gazeta Wyborcza
У Польщі автобус з українцями влетів у дерево, є загиблі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n189501-u-polschi-avtobus-z-ukrayincyamy-vletiv-u-derevo-ie-zagybli-foto.htmlРакурс
У Польщі рано-вранці 19 листопада розбився мікроавтобус з українцями, є загиблі жінки та дитина.
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ДТП трапилося близько 4.30, автобус з’їхав ліворуч на прямій ділянці дороги та влетів у дерево на узбіччі, повідомила Gazeta Wyborcza.
Поліція повідомила, що ДТП сталася у Верушовському повіті — це Лодзьке воєводство у центральній частині країни. Машина рухалася в бік кордону і врізалася в дерево. У салоні було 10 людей. Водій був тверезим.
Автомобіль VW Crafter з’їхав з дороги і врізався в дерево.
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