На украинско-польской границе создали штаб помощи украинским водителям

На українсько-польському кордоні створили Штаб допомоги українським водіям, який має на меті забезпечити перевізників їжею, питною водою, медикаментами та пальним.

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Через страйк польських перевізників українці понад 10 днів заблоковані на пунктах пропуску та не можуть потрапити в Україну, повідомляє «Суспільне».

Нагадаємо, на кордоні застрягли приблизно 2,8 тис. вантажівок через страйк польських перевізників.

Пропуск транспорту відбувається обмежено, лише на кілька вантажівок за годину, хоча перевізники вже обирають альтернативні маршрути, через що стається значне навантаження на інші пункти пропуску.

Україна веде перемовини для досягнення компромісу, але польська сторона на це не йде.

Польські перевізники з 20 листопада хочуть розширити свій страйк та заблокувати для вантажівок ще один пункт пропуску через кордон з Україною — «Шегині — Медика», повідомляє AFP.