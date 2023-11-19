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На украинско-польской границе создали штаб помощи украинским водителям
На украинско-польской границе создали штаб помощи украинским водителям (ФОТО)https://racurs.ua/n189502-na-ukrainsko-polskoy-granice-sozdali-shtab-pomoschi-ukrainskim-voditelyam-foto.htmlРакурс
На українсько-польському кордоні створили Штаб допомоги українським водіям, який має на меті забезпечити перевізників їжею, питною водою, медикаментами та пальним.
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Через страйк польських перевізників українці понад 10 днів заблоковані на пунктах пропуску та не можуть потрапити в Україну, повідомляє «Суспільне».
Нагадаємо, на кордоні застрягли приблизно 2,8 тис. вантажівок через страйк польських перевізників.
Пропуск транспорту відбувається обмежено, лише на кілька вантажівок за годину, хоча перевізники вже обирають альтернативні маршрути, через що стається значне навантаження на інші пункти пропуску.
Україна веде перемовини для досягнення компромісу, але польська сторона на це не йде.
Польські перевізники з 20 листопада хочуть розширити свій страйк та заблокувати для вантажівок ще один пункт пропуску через кордон з Україною — «Шегині — Медика», повідомляє AFP.
Блокування може відбутися через те, що вони називають нечесною конкуренцією з боку України, охопленої війною. За словами Борковського, далекобійники чекають нового раунду переговорів з польським та українським урядами та «не задоволені швидкістю» цих перемовин.
На ранок 17 листопада на українсько-польському кордоні на виїзді з Польщі в напрямку трьох пунктів пропуску — «Ягодин-Дорогуськ», «Краківець-Корчова», «Рава-Руська — Гребенне» — перебувають приблизно 2,4 тис. вантажівок.
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