Двух коней спасли из Авдеевки, скриншот видео

https://racurs.ua/n189510-iz-avdeevki-spasli-odichavshih-iz-za-rossiyskih-obstrelov-loshadey-video.html

Ракурс

Поліцейські та волонтери евакуювали з охопленої вогнем Авдіївки двох коней.

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Відповідне відео сьогодні, 19 листопада, опублікувала прес-служба Нацполіції.

Ці скакуни — з ферми у Ласточкиному, яку росіяни розбили навесні 2023 року. Тоді там загинуло близько 300 різних тварин, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що більшість коней з цієї ферми, які тоді вижили, були евакуйовані разом із власником. Проте ці двоє тварин залишилися й здичавіли та не давались у руки людям.

За «мустангами» вирушили поліцейські та волонтери організації «Порятунок тварин Харків», серед яких був професійний конюх з власним конем. План був такий: дичаки побачать собрата й підуть за ним, — зазначають у поліції.

Проте по приїзді в Ласточкине цих коней не знайшли. Обшукали все — нікого. Згодом поліцейські, які вирушили далі у справах до Авідіївки, побачили тварин на тлі міських руїн — у пошуках їжі коеі проскакали до міста близько п’яти кілометрі.

Оскільки зв’язку не було, правоохоронці мерщій повернулися до волонтерів і вже разом наздогнали тварин. План спрацював. Помітивши товариша, коні потроху пішли за ним. Поодинокі мешканці могли бачити цю сюрреалістичну процесію: вершника й двох коней, які повільно брели за ним під звуки вибухів, — зазначають у поліції.

В результаті тварин відвели до сусіднього села, а вже найближчим часом їх евакуюють за межі області.