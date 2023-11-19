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Ракурс
Банковская система готовится к возможным блекаутам, фото:

В НБУ рассказали, как будет работать банковская система в случае блекаутов

19 ноя 2023, 19:43
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Нацбанк та уряд реалізують план підтримки роботи банків та забезпечення платежів і грошового обігу навіть у разі тривалого відключення електроенергії або втрати зв’язку внаслідок російських атак.


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Голова Національного банку України Андрій Пишний заявив про це в інтерв’ю виданню The Banker, текст якого опублікований на сайті НБУ.

За словами Пишного, відповідний план називається POWER BANKING і є каскадною системою рішень і протоколів, котра надасть змогу НБУ безперебійно взаємодіяти з банківською системою навіть у разі масштабної атаки.

Він зазначив, що POWER BANKING складається з кількох рівнів:

  • перший рівень — це НБУ і система протоколів центрального банку, яка дає йому змогу працювати і виконувати свої функції за будь-яких умов. За повної або часткової втрати зв’язку, відсутності транспорту, стабільного зв’язку з персоналом запрацює система сповіщень, перевезення персоналу, обміну повідомленнями;
  • другий рівень — співпраця і взаємодія між НБУ і банківською системою для забезпечення її функціонування в умовах тотального відключення електроенергії чи відсутності зв’язку.

Зазначається, що після активації POWER BANKING, за рішенням НБУ, щонайменше 35% мережі відділень системно важливих банків в Україні повинні мати змогу працювати в умовах тривалого блекауту або відсутності зв’язку.

Наразі мережа POWER BANKING налічує понад 2360 банківських відділень, що вже становить понад 50% від їхньої кількості. Вони обладнані автономними джерелами електроенергії та зв’язку й їх відповідно позначено.

Є карта та інформація, а також взаємодія з місцевою владою, — зазначив Пишний.

Крім того, банківський сектор працює в частині «пунктів незламності».

Після активації протоколу POWER BANKING немає значення, клієнтом якого банку ви є, — зазначив Пишний, — ви стаєте клієнтом усієї мережі відділень POWER BANKING. Це загальнонаціональна мережа.

Источник: Ракурс


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