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Ракурс
Тысячи человек погибли в 2023 году в результате ДТП в Украине, фото: «Варта 1»

Число жертв ДТП в Украине в 2023 году назвали в полиции

19 ноя 2023, 20:40
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В Україні за 10 місяців 2023 року зареєстровано 19 тис. 743 дорожньо-транспортні пригоди із загиблими та/або травмованими, внаслідок яких загинуло 2 тис. 492 людини та травмовано 24 тис. 774 людей.


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Про це сьогодні, 19 листопада, у Всесвітній день пам’яті жертв ДТП, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

На частину з цих ДТП також вплинули наслідки повномасштабної агресії, — наголосив Білошицький. — Звісно, що останні два роки відкинули нас назад у нашому крокуванні до «Vision Zero» (нульової смертності на дорогах), проте, заходам із контролю та організації дорожнього руху приділяється велика увага навіть в таких умовах.

Білошицький зазначив, що основними причинами ДТП є:

  • недотримання правил дорожнього руху;
  • недотримання безпечної швидкості;
  • недотримання безпечної дистанції та правил маневрування;
  • керування нетверезим чи втомленим;
  • невиконання вимог ПДР щодо ременів безпеки;
  • відсутність світлоповертальних елементів на одязі у пішоходів.

Источник: Ракурс


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