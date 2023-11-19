Число жертв ДТП в Украине в 2023 году назвали в полиции

Тысячи человек погибли в 2023 году в результате ДТП в Украине, фото: «Варта 1»

https://racurs.ua/n189514-chislo-jertv-dtp-v-ukraine-v-2023-godu-nazvali-v-policii.html

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В Україні за 10 місяців 2023 року зареєстровано 19 тис. 743 дорожньо-транспортні пригоди із загиблими та/або травмованими, внаслідок яких загинуло 2 тис. 492 людини та травмовано 24 тис. 774 людей.

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Про це сьогодні, 19 листопада, у Всесвітній день пам’яті жертв ДТП, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

На частину з цих ДТП також вплинули наслідки повномасштабної агресії, — наголосив Білошицький. — Звісно, що останні два роки відкинули нас назад у нашому крокуванні до «Vision Zero» (нульової смертності на дорогах), проте, заходам із контролю та організації дорожнього руху приділяється велика увага навіть в таких умовах.

Білошицький зазначив, що основними причинами ДТП є: