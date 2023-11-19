Сухогруз Pallada пострадал из-за шторма в Черном море, фото: TRT Haber

https://racurs.ua/n189517-v-chernom-more-iz-za-shtorma-razlomilsya-shedshiy-iz-odessy-suhogruz-foto-video.html

Ракурс

У Чорному морі під час шторму біля узбережжя Туреччини сьогодні, 17 листопада, зазнав аварії суховантаж Pallada, який на початку місяця відплив з Одеси організованим Україною тимчасовим зерновим коридором.

.

Це судно ходить під прапором Камеруна й воно ще 8 листопада з вантажем зерна прибуло в турецький порт Ереглі у провінції Зонгулдак, де перебувало на якірній стоянці, повідомляє агентство Anadolu.

Судячи з відео, яке з’явилося в інтернеті, суховантаж розламався впоперек корпусу. Зазначається, що частина судна, яку віднесло до берега, вдарилася об бетонні стіни порту та пошкодила споруду на березі.

Усіх 13 членів екіпажу евакуйовано, постраждалих немає.

За повідомленнями турецьких ЗМІ, хвилі у морі в шторм досягали п’ятиметрової висоти, також сталося підтоплення вулиць міста Ереглі.

Джерело: Anadolu