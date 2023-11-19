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Суховантаж Pallada постраждав через шторм у Чорному морі, фото: TRT Haber

У Чорному морі через шторм розламався суховантаж, який йшов з Одеси (ФОТО, ВІДЕО)

19 лис 2023, 21:59
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У Чорному морі під час шторму біля узбережжя Туреччини сьогодні, 17 листопада, зазнав аварії суховантаж Pallada, який на початку місяця відплив з Одеси організованим Україною тимчасовим зерновим коридором.


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Це судно ходить під прапором Камеруна й воно ще 8 листопада з вантажем зерна прибуло в турецький порт Ереглі у провінції Зонгулдак, де перебувало на якірній стоянці, повідомляє агентство Anadolu.

Судячи з відео, яке з’явилося в інтернеті, суховантаж розламався впоперек корпусу. Зазначається, що частина судна, яку віднесло до берега, вдарилася об бетонні стіни порту та пошкодила споруду на березі.

Суховантаж Pallada постраждав через шторм у Чорному морі, фото: TRT Haber

Усіх 13 членів екіпажу евакуйовано, постраждалих немає.

За повідомленнями турецьких ЗМІ, хвилі у морі в шторм досягали п’ятиметрової висоти, також сталося підтоплення вулиць міста Ереглі.

Джерело: Anadolu


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