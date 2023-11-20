Силы обороны отразили более 40 вражеских атак. Фото:

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Бойові дії на фронті в Україні не припиняються — упродовж минулої доби, 19 листопада, відбулося 46 бойових зіткнень.

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На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області. Тут Сили оборони відбили сім атак. А на Бахмутському напрямку в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області українські захисники відбили 11 атак. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 20 листопада.

А на Авдіївському напрямку українські військові тримають оборону Авдіївки — ворог не мав успіхів під час наступів у районах Новокалинового, Новобахмутівки, Сєверного та Авдіївки. На цих фронтах було відбито 12 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Красногорівки, Мар’їнки та Побєди Донецької області, де українські воїни відбили 16 атак. Також зазнали невдачі російські атаки біля Старомайорського.

Водночас Збройні сили України продовжують наступ на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. А на Херсонському напрямку продовжується контрбатарейна боротьба.

Авіація Повітряних сил завдала два удари по районах зосередження особового складу противника, а ракетні війська уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також три склади боєприпасів противника.

Нагадаємо, з 13 по 19 листопада ЗСУ знищили близько 7 тис. 20 російських солдатів та офіцерів й 711 одиниць озброєння та військової техніки.