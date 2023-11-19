Захисники України ліквідували вже понад 7 тис. окупантів, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n189504-kilkist-likvidovanyh-za-tyjden-okupantiv-nazvaly-v-minoborony-infografika.html

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Захисники України за тиждень — з 13 по 19 листопада — знищили близько 7 тис. 20 осіб особового складу російських окупантів.

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Про це сьогодні, 19 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив заступник міністра оборони Олександр Павлюк.

Також ворог за тиждень втратив 711 одиниць озброєння та військової техніки. Зокрема:

86 танків;

94 бойові броньовані машини;

185 артилерійських систем;

17 РСЗВ;

вісім установок ППО;

170 одиниць автотехніки;

18 одиниць спецтехніки.