Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Захисники України ліквідували вже понад 7 тис. окупантів, фото: Генштаб ЗСУ
Кількість ліквідованих за тиждень окупантів назвали в Міноборони (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n189504-kilkist-likvidovanyh-za-tyjden-okupantiv-nazvaly-v-minoborony-infografika.htmlРакурс
Захисники України за тиждень — з 13 по 19 листопада — знищили близько 7 тис. 20 осіб особового складу російських окупантів.
.
Про це сьогодні, 19 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив заступник міністра оборони Олександр Павлюк.
Також ворог за тиждень втратив 711 одиниць озброєння та військової техніки. Зокрема:
- 86 танків;
- 94 бойові броньовані машини;
- 185 артилерійських систем;
- 17 РСЗВ;
- вісім установок ППО;
- 170 одиниць автотехніки;
- 18 одиниць спецтехніки.
Окрім цього нашими захисниками знищено 3 ворожі ракети, 123 БпЛА, а також один літак, — додав Павлюк.
Як оформити спадщину. Енциклопедія від нотаріуса Вікторії Дерев’янко
Кожен знав, що ми маємо залишитися тут, щоби було кому відстоювати столицю — суддя ВС Наталія Коваленко
Як мінімізувати наслідки перебування на війні та зберегти родину
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...