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Захисники України за тиждень — з 13 по 19 листопада — знищили близько 7 тис. 20 осіб особового складу російських окупантів.
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Про це сьогодні, 19 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив заступник міністра оборони Олександр Павлюк.
Також ворог за тиждень втратив 711 одиниць озброєння та військової техніки. Зокрема:
- 86 танків;
- 94 бойові броньовані машини;
- 185 артилерійських систем;
- 17 РСЗВ;
- вісім установок ППО;
- 170 одиниць автотехніки;
- 18 одиниць спецтехніки.
Окрім цього нашими захисниками знищено 3 ворожі ракети, 123 БпЛА, а також один літак, — додав Павлюк.
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