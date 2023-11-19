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Защитники Украины ликвидировали уже более 7 тыс. окупантов, фото: Генштаб ВСУ

Количество ликвидированных за неделю оккупантов назвали в Минобороны (ИНФОГРАФИКА)

19 ноя 2023, 15:27
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Захисники України за тиждень — з 13 по 19 листопада — знищили близько 7 тис. 20 осіб особового складу російських окупантів.


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Про це сьогодні, 19 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив заступник міністра оборони Олександр Павлюк.

Також ворог за тиждень втратив 711 одиниць озброєння та військової техніки. Зокрема:

  • 86 танків;
  • 94 бойові броньовані машини;
  • 185 артилерійських систем;
  • 17 РСЗВ;
  • вісім установок ППО;
  • 170 одиниць автотехніки;
  • 18 одиниць спецтехніки.

Окрім цього нашими захисниками знищено 3 ворожі ракети, 123 БпЛА, а також один літак, — додав Павлюк.

Источник: Ракурс


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