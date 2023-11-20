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Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Киев. Фото: X
Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Киев (ФОТО)https://racurs.ua/n189521-glava-pentagona-lloyd-ostin-pribyl-v-kiev-foto.htmlРакурс
Глава Пентагону Ллойд Остін прибув до України з робочим візитом.
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Американський топ-посадовець прибув потягом на залізничний вокзал у Київ вранці у понеділок, 20 листопада. Остін планує зустрітися з керівництвом України. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Х (відомої раніше як Twitter).
За його словами, США продовжать підтримувати український народ у боротьбі проти російських загарбників.
Сьогодні я тут, щоб передати важливе повідомлення — Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну в їхній боротьбі за свободу проти агресії Росії як зараз, так і в майбутньому, — зазначив він.
Неанонсований візит міністра оборони США в Україну відбувається за два дні до нового засідання «Рамштайну».
Нагадаємо, міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін 13 жовтня побував в Ізраїлі й став другим американським топ-чиновником, який відвідав Ізраїль після нападу палестинських бойовиків.
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