Глава Пентагону прибув до Ізраїлю. Фото:

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Ракурс

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін прибув до Ізраїлю.

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Свій візит до країни глава Пентагону здійснив у п’ятницю, 13 жовтня. Остін став другим американським топ-чиновником, який відвідав Ізраїль після нападу палестинських бойовиків. У четвер, 12 жовтня, до Ізраїлю прибув державний секретар США Ентоні Блінкен. Про це повідомляє The Associated Press.

В Остіна запланована зустріч з ізраїльським прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху, міністром оборони Йоавом Галлантом і військовим кабінетом Ізраїлю. Також очільник Міноборони США побачить, як ЦАХАЛ використовує проти ХАМАСу американську зброю, яка була надана в якості допомоги.

Перед візитом до Ізраїлю Остін побував у Бельгії, де в Брюсселі 11 жовтня взяв участь у засіданні з оборони України у форматі «Рамштайн». Тоді вперше у штаб-квартирі НАТО вперше був присутнім український президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 10 жовтня міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що ЦАХАЛ переходить до «повного наступу» на Сектор Газа, оскільки зіткнення з бойовиками ісламістської організації ХАМАС на півдні країни тривають вже четвертий день.

Джерело: The Associated Press