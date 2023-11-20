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Украина вернула домой тела еще 94 погибших защитников. Фото:

Украина вернула домой тела еще 94 погибших защитников

20 ноя 2023, 13:48
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Україна повернула тіла та останки ще 94 загиблих українських військових.


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ЗСУ забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до спецустанов та перепадуть на експертизу для встановлення осіб загиблих. Про це 20 листопада повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що захід здійснювався у взаємодії з Об'єднаним центром при СБУ, МВС, ЗСУ, Держслужби з надзвичайних ситуацій, ДПС та іншими представництвами силових структур. Сприяли цьому представники міжнародного комітету Червоного Хреста.

У штабі додали, що відповідно до норм Міжнародного гуманітарного права протилежній стороні передали тіла комбатантів, загиблих у зв’язку зі збройною агресією проти України.

Нагадаємо, станом на середину листопада 2023 року було встановлено факт знаходження у російському полоні 4 тис. 337 українських військових та цивільних осіб, 1 тис. 953 особи було звільнено з полону. У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими заявили, що росія не цікавиться долею своїх полонених, тому затягує обмін та створює різні перешкоди.

Источник: Ракурс


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