Новый пакет помощи Украине — США согласовали отправку дополнительной РСЗО HIMARS с неизвестной пусковой модификацией

https://racurs.ua/n189546-novyy-paket-pomoschi-ukraine-ssha-soglasovali-otpravku-dopolnitelnoy-rszo-himars-s-neizvestnoy.html

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США погодили відправлення Україні додаткової РСЗВ М142 HIMARS з невідомою модифікацією пускової. Не виключено, що невідомий HIMARS відправили для випробування у бою нових ракет GLSDB, які мали надійти Україні, припускає «Мілітарний».

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У новий оборонний пакет від США, як повідомив голова офісу президента Андрій Єрмак, увійдуть: