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Новый пакет помощи Украине — США согласовали отправку дополнительной РСЗО HIMARS с неизвестной пусковой модификацией
Новый пакет помощи Украине — США согласовали отправку дополнительной РСЗО HIMARS с неизвестной пусковой модификациейhttps://racurs.ua/n189546-novyy-paket-pomoschi-ukraine-ssha-soglasovali-otpravku-dopolnitelnoy-rszo-himars-s-neizvestnoy.htmlРакурс
США погодили відправлення Україні додаткової РСЗВ М142 HIMARS з невідомою модифікацією пускової. Не виключено, що невідомий HIMARS відправили для випробування у бою нових ракет GLSDB, які мали надійти Україні, припускає «Мілітарний».
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У новий оборонний пакет від США, як повідомив голова офісу президента Андрій Єрмак, увійдуть:
- одна реактивна артилерійська система HIMARS і додаткові боєприпаси;
- зенітно-ракетні комплекси Stinger;
- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
- протитанкові керовані ракети TOW;
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- понад 3 млн патронів до стрілецької зброї.
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