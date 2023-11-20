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Новий пакет допомоги Україні - США погодили відправлення додаткової РСЗВ HIMARS з невідомою модифікацією пускової

Новий пакет допомоги Україні — США погодили відправлення додаткової РСЗВ HIMARS з невідомою модифікацією пускової

20 лис 2023, 20:55
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США погодили відправлення Україні додаткової РСЗВ М142 HIMARS з невідомою модифікацією пускової. Не виключено, що невідомий HIMARS відправили для випробування у бою нових ракет GLSDB, які мали надійти Україні, припускає «Мілітарний».


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У новий оборонний пакет від США, як повідомив голова офісу президента Андрій Єрмак, увійдуть:

  • одна реактивна артилерійська система HIMARS і додаткові боєприпаси;
  • зенітно-ракетні комплекси Stinger;
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
  • протитанкові керовані ракети TOW;
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • понад 3 млн патронів до стрілецької зброї.

Джерело: Ракурс


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