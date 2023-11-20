Новий пакет допомоги Україні - США погодили відправлення додаткової РСЗВ HIMARS з невідомою модифікацією пускової

https://racurs.ua/ua/n189546-novyy-paket-dopomogy-ukrayini-ssha-pogodyly-vidpravlennya-dodatkovoyi-rszv-himars-z-nevidomou.html

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США погодили відправлення Україні додаткової РСЗВ М142 HIMARS з невідомою модифікацією пускової. Не виключено, що невідомий HIMARS відправили для випробування у бою нових ракет GLSDB, які мали надійти Україні, припускає «Мілітарний».

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У новий оборонний пакет від США, як повідомив голова офісу президента Андрій Єрмак, увійдуть: