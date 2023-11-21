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Носителей «калибров» в настоящее время нет в Черном море, фото: «Википедия»
Два корабля держит россия в Черном море (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n189553-dva-korablya-derjit-rossiya-v-chernom-more-infografika.htmlРакурс
росія станом на 8.00 сьогоднішнього дня, 21 листопада, розмістила у Чорному морі два кораблі, серед них немає жодного носія крилатих ракет «Калібр».
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.
У Середземному морі перебувають два ворожі кораблі, серед яких один носій «калібрів» із загальним залпом до восьми ракет.
В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Азовського моря — жодне судно;
- до Чорного моря — сім суден, з них жодне не продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.
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