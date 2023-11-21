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Ракурс
Носіїв «калібрів» наразі немає у Чорному морі, фото: «Вікіпедія»

Два кораблі тримає росія у Чорному морі (ІНФОГРАФІКА)

21 лис 2023, 09:16
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росія станом на 8.00 сьогоднішнього дня, 21 листопада, розмістила у Чорному морі два кораблі, серед них немає жодного носія крилатих ракет «Калібр».


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебувають два ворожі кораблі, серед яких один носій «калібрів» із загальним залпом до восьми ракет.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Азовського моря — жодне судно;
  • до Чорного моря — сім суден, з них жодне не продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.

Джерело: Ракурс


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