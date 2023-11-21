Ракурсhttps://racurs.ua/
Носіїв «калібрів» наразі немає у Чорному морі, фото: «Вікіпедія»
Два кораблі тримає росія у Чорному морі (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n189553-dva-korabli-trymaie-rosiya-u-chornomu-mori-infografika.htmlРакурс
росія станом на 8.00 сьогоднішнього дня, 21 листопада, розмістила у Чорному морі два кораблі, серед них немає жодного носія крилатих ракет «Калібр».
.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.
У Середземному морі перебувають два ворожі кораблі, серед яких один носій «калібрів» із загальним залпом до восьми ракет.
В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Азовського моря — жодне судно;
- до Чорного моря — сім суден, з них жодне не продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.
Читайте також
Як оформити спадщину. Енциклопедія від нотаріуса Вікторії Дерев’янко
Кожен знав, що ми маємо залишитися тут, щоби було кому відстоювати столицю — суддя ВС Наталія Коваленко
Як мінімізувати наслідки перебування на війні та зберегти родину
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...