Носіїв «калібрів» наразі немає у Чорному морі, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n189553-dva-korabli-trymaie-rosiya-u-chornomu-mori-infografika.html

Ракурс

росія станом на 8.00 сьогоднішнього дня, 21 листопада, розмістила у Чорному морі два кораблі, серед них немає жодного носія крилатих ракет «Калібр».

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебувають два ворожі кораблі, серед яких один носій «калібрів» із загальним залпом до восьми ракет.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Азовського моря — жодне судно;

до Чорного моря — сім суден, з них жодне не продовжило рух у напрямку протоки Босфор.