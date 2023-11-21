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Новый пакет военной помощи для Украины объявил Германия. Фото:

Новый пакет военной помощи для Украины объявил министр обороны ФРГ

21 ноя 2023, 16:21
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Україна отримає новий пакет військової допомоги від Німеччини на суму 1,3 млрд євро.


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Силам оборони передадуть чотири системи IRIS-T, 20 тис. снарядів 155-мм калібру, протитанкові міни та інше озброєння. Це вже п’ятий пакет допомоги, який Берлін видає Україні з минулої зими. Про це 21 листопада міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив на спільному брифінгу з главою Міноборони України Рустемом Умєровим.

Я впевнений, що він допоможе вам у вашій боротьбі з російською агресією, — заявив міністр.

У розмові з журналістами Пісторіус зазначив, що зараз немає нової інформації щодо постачання Україні далекобійних ракет Taurus. Чиновник запевнив, що на наступний рік Німеччина планує поставити Україні 140 тис. снарядів калібру 155-мм.

Нагадаємо, 21 листопада до Києва з неанонсованим візитом прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Це вже другий візит Пісторіуса до України з моменту вступу на посаду міністра оборони у січні 2023 року. Попереднього разу він був в Україні в лютому.

Источник: Ракурс


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