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Тактическая авиация россии атаковала Одессу и область. Фото:
Авиация рф атаковала Одессу и область противорадиолокационными ракетамиhttps://racurs.ua/n189574-aviaciya-rf-atakovala-odessu-i-oblast-protivoradiolokacionnymi-raketami.htmlРакурс
Армія російської федерації продовжує тероризувати Одеську область.
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Вдень та ввечері 21 листопада тактична авіація ворога завдала ударів з використанням протирадіолокаційних ракет типу Х-31П. Використовуючи ці ракети загарбники намагаються виявити та знищити системи української протиповітряної оборони. Про це повідомили Сили оборони півдня України.
Зазначається, що на території Одеси та Білгород-Дністровського району відбулось влучання по відкритій поверхні, адміністративній будівлі та припортовій інфраструктурі. На щастя, люди не постраждали.
Нагадаємо, 21 листопада російська авіація з 11.20 до 13.00 скинула 25 керованих авіабомб на населені пункти Бериславського та Каховського районів Херсонської області. Внаслідок атаки щонайменше двоє осіб дістали поранення.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
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Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
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