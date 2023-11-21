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Наслідки бомбардування Херсонщини. Фото: Олександр Прокудін
росія за півтори години скинула 25 авіабомб на Херсонщину, є пораненіhttps://racurs.ua/ua/n189571-rosiya-za-pivtory-godyny-skynula-25-aviabomb-na-hersonschynu-ie-poraneni.htmlРакурс
Армія російської федерації продовжує завдавати ударів по Херсонській області.
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Вдень вівторка, 21 листопада, рф запустила по регіону 25 керованих авіабомб. Ворог масовано атакував упродовж 1,5 години — період з 11.20 до 13.00. Були атаковані населені пункти Бериславського та Каховського районів. Попередньо відомо про двох постраждалих. Про це очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Telegram.
У Бериславі поранення отримав 74-річний чоловік, у Новобериславі — 54-річний місцевий житель. Їм надають медичну допомогу.
Нагадаємо, 20 листопада російські загарбники завдали удару по місту Селидовому на Донеччині з, ймовірно, ракетного комплексу С-300. Значних руйнувань зазнали будівлі медичного закладу та підприємства, пошкоджено транспортні засоби. Також є поранені.
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