Тактична авіація рф атакувала Одесу та область. Фото:

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Армія російської федерації продовжує тероризувати Одеську область.

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Вдень та ввечері 21 листопада тактична авіація ворога завдала ударів з використанням протирадіолокаційних ракет типу Х-31П. Використовуючи ці ракети загарбники намагаються виявити та знищити системи української протиповітряної оборони. Про це повідомили Сили оборони півдня України.

Зазначається, що на території Одеси та Білгород-Дністровського району відбулось влучання по відкритій поверхні, адміністративній будівлі та припортовій інфраструктурі. На щастя, люди не постраждали.

Нагадаємо, 21 листопада російська авіація з 11.20 до 13.00 скинула 25 керованих авіабомб на населені пункти Бериславського та Каховського районів Херсонської області. Внаслідок атаки щонайменше двоє осіб дістали поранення.