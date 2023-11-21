Партизаны отравили российских оккупантов в Мелитополе, есть жертвы. Фото:

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Ракурс

Українські партизани отруїли російських загарбників щурячою отрутою в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області.

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Активісти українського опору дізналися, що росіяни замовили в одному з місцевих кафе їжу та алкоголь. У харчі та напої, які призначалися ворогу, партизани додали щурячу отруту. Після «частування» у лавах окупантів є жертви. Про це міський голова Іван Федоров 21 листопада повідомив в ефірі національного телемарафону.

Є чергова партія ліквідованих ворогів, про що навіть пишуть ворожі телеграм-канали. Наші партизани замовили їжу в одному з місцевих кафе, і після того, як російські окупанти змогли її скуштувати, всі отруїлися. Частина з них загинула і не зможе воювати проти нашої держави, — зазначив мер.

За інформацією російських медіа, отруєння замовлення тримали співробітники Федеральної служби безпеки росії. Повідомляється про те, що троє офіцерів ворожої спецслужби померли, а ще один перебуває у тяжкому стані у реанімації.

Окупанти намагаються знайти кур'єра, який привіз окупантам отруєну вечерю, але поки що безрезультатно.

Нагадаємо, міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що російські загарбники посилюють обшуки та перевірки на тимчасово окупованих територіях. Дійшло до того, що днями у селищі Нове біля Мелітополя ворожий патруль перевіряв у чоловіків в авто можливість сказати слово «паляниця».