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Закон о хранении репродуктивных клеток военных приняла Рада
Закон о хранении репродуктивных клеток военных приняла Радаhttps://racurs.ua/n189598-zakon-o-hranenii-reproduktivnyh-kletok-voennyh-prinyala-rada.htmlРакурс
Верховна Рада України 22 листопада у другому читанні схвалила закон про зберігання репродуктивних клітин військових.
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Українські воїни зможуть безплатно зберігати свої репродуктивні клітини у кріобанках. Закон передбачає, що на час дії воєнного стану військові матимуть право на безоплатне здійснення забору, кріоконсервацію та зберігання їхніх репродуктивних клітин.
Таким чином, українські військові зможуть стати біологічними батьками, навіть якщо втратять репродуктивні функції внаслідок поранення, травми або контузії.
Нардеп Ярослав Железняк повідомив у своїх соцмережах, що «парламент підтримав в цілому законопроект Оксани Дмитрієвої № 8011 щодо створення державних гарантій щодо збереження можливості біологічного батьківства/материнства для захисників та захисниць України, у випадку отримання ними поранень, які впливають на репродуктивні функції.
Цей документ закріплює можливість здати репродуктивний матеріал і потім його використати, але не розв’язує проблеми кріоконсервації й використання репродуктивних клітин у випадку загибелі людини на фронті.
Від початку війни деякі приватні клініки безплатно зберігали репродуктивні клітини тих, хто вирушив захищати Батьківщину.
Людина, котра здає свій репродуктивний матеріал, заповнює документ, де зазначає, кому вона залишає його й на який термін: на рік, два, на все життя. Може зазначити, що тільки вона має право ним розпоряджатися. Або ж може побажати, щоб, скажімо, через три роки його клітини пішли в загальний банк. Проте це може бути тільки за згодою пацієнта, — розповідала раніше для «Дзеркала тижня» нардеп Дмитрієва, один з ініціаторів ухваленого Радою закону.
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