Верховна Рада схвалила закон про зберігання репродуктивних клітин військових

https://racurs.ua/ua/n189598-zakon-pro-zberigannya-reproduktyvnyh-klityn-viyskovyh-uhvalyla-rada.html

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Верховна Рада України 22 листопада у другому читанні схвалила закон про зберігання репродуктивних клітин військових.

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Українські воїни зможуть безплатно зберігати свої репродуктивні клітини у кріобанках. Закон передбачає, що на час дії воєнного стану військові матимуть право на безоплатне здійснення забору, кріоконсервацію та зберігання їхніх репродуктивних клітин.

Таким чином, українські військові зможуть стати біологічними батьками, навіть якщо втратять репродуктивні функції внаслідок поранення, травми або контузії.

Нардеп Ярослав Железняк повідомив у своїх соцмережах, що «парламент підтримав в цілому законопроект Оксани Дмитрієвої № 8011 щодо створення державних гарантій щодо збереження можливості біологічного батьківства/материнства для захисників та захисниць України, у випадку отримання ними поранень, які впливають на репродуктивні функції.

Цей документ закріплює можливість здати репродуктивний матеріал і потім його використати, але не розв’язує проблеми кріоконсервації й використання репродуктивних клітин у випадку загибелі людини на фронті.

Від початку війни деякі приватні клініки безплатно зберігали репродуктивні клітини тих, хто вирушив захищати Батьківщину.