Новая военная помощь от Литвы. Фото:

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Новий пакет литовської військової допомоги прибув до України у середу, 22 листопада.

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Силам оборони передали 3 млн набоїв калібру 7,62×51 мм, системи дистанційного підриву та зимове спорядження. Литовський міністр національної оборони Арвідас Анушаускас заявив, що підтримка Вільнюсом Києва залишається непохитною, і Литва реагує на ключові потреби та пріоритети України, формуючи пакети допомоги. Про це повідомило оборонне відомство балтійської країни.

Надаючи набої, системи дистанційного підриву та обладнання для суворих зимових умов, ми відчутно посилюємо стійкість України до російської агресії, — наголосив він.

Нагадаємо, у вересні Міністерство оборони Литви передало Україні комплекти радіолокаційного обладнання. Ця допомога була призначена для забезпечення морського спостереження і розвитку спроможностей щодо забезпечення обізнаності про морський простір.