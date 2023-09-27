Литва передала радіолокаційне обладнання для українських ВМС. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n187691-lytva-peredala-radiolokaciyne-obladnannya-dlya-ukrayinskyh-vms.html

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Україна отримала комплекти радіолокаційного обладнання від Литви.

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У Міністерстві оборони Литви заявили про передачу Україні комплектів радіолокаційного обладнання. Ця допомога призначена для забезпечення морського спостереження і розвитку спроможностей щодо забезпечення обізнаності про морський простір. Раніше про обладнання просили Військово-морські сили України. Про це повідомляє LRT.

Для України, яку руйнує війна Росії, це радіолокаційне обладнання матиме велике значення як для захисту її територіальних вод, так і для забезпечення безпеки її громадян, — наголосив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Вартість та кількість комплектів обладнання литовський міністр не назвав.

Як відомо, Литва сформувала новий пакет військової допомоги Україні на суму 200 млн євро на період 2024−2026 років. Союзники навчатимуть українських військових, прийматимуть поранених бійців та лікування та реабілітацію тощо.

Нагадаємо, канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що Канада виділить Україні допомоги на 650 млн канадських дол. (понад 482 млн дол. США) на наступні три роки. Частина цих коштів піде на виготовлення 50 броньованих машин та 50 санітарних машин, які побудують у провінції Онтаріо.

Джерело: LRT