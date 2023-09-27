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Ракурс
У ЗСУ показали адаптацію українських пілотів до F-16. Фото:

Адаптацію українських пілотів до F-16 показали на відео

27 вер 2023, 12:19
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Українські пілоти опановують керування американськими винищувачами F-16 за допомогою симулятора польоту.


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Зокрема, льотчики на симуляторі літака вчиться керувати винищувачем F-16 за допомогою окулярів віртуальної реальності, ручки керування двигуном, педалей та монітора. Пілоти знайомляться з кабіною винищувача у віртуальній реальності. Про це Повітряні сили ЗСУ 27 вересня повідомили в Facebook.

Також пілоти виконують спільні місії над територією України у складі пари, ланки, ескадрильї, знаходячись при цьому у різних українських областях.

Військові зазначили, що такі віртуальні тренажери дозволяють не прив’язуватись до конкретних локації та часу, а перевчатися у вільний час. А пілотам Повітряних сил це дозволить швидше проходити підготовку на реальних літаках на території країн-партнерів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у серпні заявляв, що Україні потрібно щонайменше 160 винищувачів, щоб завадити росії домінувати в повітрі. Тоді з країнами-партнерами були домовленості щодо 50−60 літаків для ЗСУ.

Джерело: Ракурс


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