Зеленський розкрив необхідну для протистояння росії кількість F-16

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F-16 мають з’явитися в українському небі на початку 2024 року
Зеленський розкрив необхідну для протистояння росії кількість F-16https://racurs.ua/ua/n186751-zelenskyy-rozkryv-neobhidnu-dlya-protystoyannya-rosiyi-kilkist-f-16.htmlРакурс
Україні потрібно щонайменше 160 винищувачів, щоб завадити росії домінувати в повітрі.
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Про це повідомив 31 серпня президент Володимир Зеленський.
Сьогодні у нас є домовленості щодо 50—60 літаків. Літаки будуть у різні моменти, не всі одночасно. Загалом нам потрібно десь 160 літаків, щоб це був потужний повітряний флот, який не давав би росії панувати у небі. Флот нам потрібен не для наступу на росію, а для захисту себе, — заявив президент України в інтервʼю португальському телеканалу RTP.
За його словами, перші такі літаки можуть з’явитися в українському небі на початку наступного року.
Очільник держави додав, що ця допомога прийшла «пізніше, ніж він хотів», а домінування росії в небі наразі «абсолютне».
Тим часом Україна не збирається обмежуватися лише американськими винищувачами F-16.
Також наша країна зацікавлена отримати французькі Rafale, сказав міністр Дмитро Кулеба в інтерв’ю Le Monde. — Ми працюємо з іншими країнами, які виробляють літаки нового покоління.
Зазначимо, що Rafale — це багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений французькою компанією Dassault Aviation. Окрім Франції, літак знаходиться на озброєнні Єгипту, Індії, Катару та Греції.