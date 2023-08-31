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Ракурс
Зеленский раскрыл необходимое для противостояния россии количество F-16

Зеленский раскрыл необходимое для противостояния россии количество F-16

31 авг 2023, 16:42
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Україні потрібно щонайменше 160 винищувачів, щоб завадити росії домінувати в повітрі.


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Про це повідомив 31 серпня президент Володимир Зеленський.

Сьогодні у нас є домовленості щодо 50—60 літаків. Літаки будуть у різні моменти, не всі одночасно. Загалом нам потрібно десь 160 літаків, щоб це був потужний повітряний флот, який не давав би росії панувати у небі. Флот нам потрібен не для наступу на росію, а для захисту себе, — заявив президент України в інтервʼю португальському телеканалу RTP.

За його словами, перші такі літаки можуть з’явитися в українському небі на початку наступного року.

Очільник держави додав, що ця допомога прийшла «пізніше, ніж він хотів», а домінування росії в небі наразі «абсолютне».

Тим часом Україна не збирається обмежуватися лише американськими винищувачами F-16.

Також наша країна зацікавлена отримати французькі Rafale, сказав міністр Дмитро Кулеба в інтерв’ю Le Monde. — Ми працюємо з іншими країнами, які виробляють літаки нового покоління.

Зазначимо, що Rafale — це багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений французькою компанією Dassault Aviation. Окрім Франції, літак знаходиться на озброєнні Єгипту, Індії, Катару та Греції.

Источник: Ракурс


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