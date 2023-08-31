Зеленский раскрыл необходимое для противостояния россии количество F-16

https://racurs.ua/n186751-zelenskiy-raskryl-neobhodimoe-dlya-protivostoyaniya-rossii-kolichestvo-f-16.html

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Україні потрібно щонайменше 160 винищувачів, щоб завадити росії домінувати в повітрі.

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Про це повідомив 31 серпня президент Володимир Зеленський.

Сьогодні у нас є домовленості щодо 50—60 літаків. Літаки будуть у різні моменти, не всі одночасно. Загалом нам потрібно десь 160 літаків, щоб це був потужний повітряний флот, який не давав би росії панувати у небі. Флот нам потрібен не для наступу на росію, а для захисту себе, — заявив президент України в інтервʼю португальському телеканалу RTP.

За його словами, перші такі літаки можуть з’явитися в українському небі на початку наступного року.