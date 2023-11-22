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ВСУ нанесли удар по скоплению 810-й бригады морпехов рф. Фото:
Смертоносный удар по 810-й бригаде морпехов рф подтвердили в ВСУhttps://racurs.ua/n189602-smertonosnyy-udar-po-810-y-brigade-morpehov-rf-podtverdili-v-vsu.htmlРакурс
Ураження російських окупантів зі складу 810-ї бригади морської піхоти рф у Донецькій області підтвердили українські військові.
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Нещодавно Сили оборони завдали успішного удару по скупченню російських морпіхів. У момент атаки загарбники зібрались для відзначення Дня російського артилериста. Про це 22 листопада СтратКом ЗСУ повідомив у Telegram.
Сили оборони України оперативно визначили місце проведення святкових заходів росіян і гаряче привітали їх! — йдеться у повідомленні.
Там також посилаються на російських пропагандистів, які заявляють про ліквідацію одночасно кількох десятків окупантів та близько 100 важкопоранених загарбників.
Раніше Закарпатська обласна військова адміністрація з посиланням на командира підрозділу аеророзвідки «Птахи Мадяра» Роберт Бровді теж писала про удар по росіянах. Там зазначали, що це була помста за бійців 128-ї бригади.
Нагадаємо, у ніч на 10 листопада українські військові уразили два російських десантних катера проектів 1176 «Акула» та 11770 «Серна». Під час тієї атаки був знищений командир катера «Серна».
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