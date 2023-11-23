Красный Крест помог построить убежище для внутриперемещенных лиц в Чернигове (ФОТО)https://racurs.ua/n189624-krasnyy-krest-pomog-postroit-ubejische-dlya-vnutriperemeschennyh-lic-v-chernigove-foto.htmlРакурс
У Чернігові вчора, 22 листопада, відкрили новозбудований прихисток для внутрішньопереміщених осіб.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця в Україні (МФТЧХіЧП).
Прихисток, що складається із декількох добре обладнаних багатоквартирних будинків із понад 100 смарт-квартирами, було відкрито завдяки спільним зусиллям Червоного Хреста України, місцевої влади, Британського та Австрійського національних товариств Червоного Хреста, — вказано в повідомленні.
Новосели прихистку також отримали кухонні, продуктові набори та іншу гуманітарну допомогу від МФТЧХіЧП.
Чернігівчанка Людмила, яка разом із 12-річною донькою отримали тимчасове житло у цьому притулку, розповіла, що у березні 2022 року російські обстріли знищили будинок, в якому вони проживали.
У березні минулого року, коли Чернігів вже сильно обстрілювався, ми пішки поспішили за місто, до знайомих, і це врятувало нам життя, — зазначила пані Людмила.
Багато хто з її сусідів, які залишилися в будинку, загинули.
У Червоному Христі наголошують, що потреби навіть у тимчасовому житлі у людей, які його втратили внаслідок конфлікту, наразі в Україні дуже великі.
На наступні роки створення прихистків та відновлення зруйнованого житла залишатиметься одним із найактуальніших питань в Україні, зокрема і для Руху Червоного Хреста, — зазначають у МФТЧХіЧП.