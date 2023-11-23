В Чернигове построили приют для внутриперемещенных лиц, фото: IFRC Ukraine

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У Чернігові вчора, 22 листопада, відкрили новозбудований прихисток для внутрішньопереміщених осіб.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця в Україні (МФТЧХіЧП).

Прихисток, що складається із декількох добре обладнаних багатоквартирних будинків із понад 100 смарт-квартирами, було відкрито завдяки спільним зусиллям Червоного Хреста України, місцевої влади, Британського та Австрійського національних товариств Червоного Хреста, — вказано в повідомленні.

Новосели прихистку також отримали кухонні, продуктові набори та іншу гуманітарну допомогу від МФТЧХіЧП.

Чернігівчанка Людмила, яка разом із 12-річною донькою отримали тимчасове житло у цьому притулку, розповіла, що у березні 2022 року російські обстріли знищили будинок, в якому вони проживали.

У березні минулого року, коли Чернігів вже сильно обстрілювався, ми пішки поспішили за місто, до знайомих, і це врятувало нам життя, — зазначила пані Людмила.

Багато хто з її сусідів, які залишилися в будинку, загинули.

У Червоному Христі наголошують, що потреби навіть у тимчасовому житлі у людей, які його втратили внаслідок конфлікту, наразі в Україні дуже великі.