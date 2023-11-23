В энергосистеме Украины второй день подряд фиксируют дефицит электроэнергииhttps://racurs.ua/n189623-v-energosisteme-ukrainy-vtoroy-den-podryad-fiksiruut-deficit-elektroenergii.htmlРакурс
В Україні продовжує зростати споживання електроенергії, в енергосистемі є дефіцит. Також триває ремонт на кількох блоках теплових електростанцій,
Про це сьогодні, 23 листопада, повідомляється у Telegram-каналі «Укренерго».
Зазначається, що вчора, 22 листопада, триває ремонт на кількох блоках теплових електростанцій,
Закликаємо українців ощадливо споживати електроенергію протягом доби. Не вмикайте одночасно потужні електропристрої, вимикайте світло в порожніх приміщеннях, перенесіть прання на нічні години, — наголошують в «Укренерго».
В «Укренерго» зазначають, що шукають можливості покриття дефіциту.
Відключення споживачів не прогнозується, — наголошують у компанії.
Причиною дефіциту електроенергії є збільшення споживання з через похолодання — це спричинило додаткове навантаження на електростанції, що, своєю чергою, призвело до зупинки та виходу в аварійний ремонт кількох блоків.
Станом на ранок сьогоднішнього дня:
- через погодні умови відключено чотири населені пункти в Чернігівській області;
- через бойові дії та з інших причин без світла залишаються 409 населених пунктів;
- через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться залежно від ситуації з безпекою та з дозволу військових.