В Україні – дефіцит електроенергії

https://racurs.ua/ua/n189623-v-energosystemi-ukrayiny-drugyy-den-pospil-fiksuut-deficyt-elektroenergiyi.html

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В Україні продовжує зростати споживання електроенергії, в енергосистемі є дефіцит. Також триває ремонт на кількох блоках теплових електростанцій,

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Про це сьогодні, 23 листопада, повідомляється у Telegram-каналі «Укренерго».

Зазначається, що вчора, 22 листопада, триває ремонт на кількох блоках теплових електростанцій,

Закликаємо українців ощадливо споживати електроенергію протягом доби. Не вмикайте одночасно потужні електропристрої, вимикайте світло в порожніх приміщеннях, перенесіть прання на нічні години, — наголошують в «Укренерго».

В «Укренерго» зазначають, що шукають можливості покриття дефіциту.

Відключення споживачів не прогнозується, — наголошують у компанії.

Причиною дефіциту електроенергії є збільшення споживання з через похолодання — це спричинило додаткове навантаження на електростанції, що, своєю чергою, призвело до зупинки та виходу в аварійний ремонт кількох блоків.

Станом на ранок сьогоднішнього дня: