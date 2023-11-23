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Ракурс
Четверть американцев поддерживают увеличение военной помощи Украине

Четверть американцев поддерживают увеличение военной помощи Украине

23 ноя 2023, 21:48
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28% опитаних американців підтримують зменшення військової допомоги Україні, 27% виступають за збереження нинішнього рівня, 25% - за збільшення військової допомоги, 20% важко відповісти.


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При цьому 37% вважають, що у війні ніхто не перемагає, 20% - що виграє Україна, 17% - що перемагає росія. Про це свідчать дані опитування Economist/YouGov за 18−20 листопада.

Симпатії у війні росія-Україна:

  • 4% американців симпатизують росії;

  • 64% Україні.

Військова допомога США Україні:

  • 28% підтримують зменшення військової допомоги;
  • 27% підтримують збереження теперішнього рівня допомоги;
  • 25% підтримують збільшення військової допомоги;
  • 20% не впевнені.

Думки щодо переможця у війні росія-Україна:

  • 17% вважають, що росія перемагає;
  • 20% вважають, що Україна перемагає;
  • 37% - ніхто.

Оцінка дій Байдена щодо ситуації між росією та Україною:

  • 41% задоволені;
  • 41% незадоволені.

Майбутнє Зеленського як президента України:

  • 51% вважають, що він буде президентом через рік;
  • 12% що ні.

Припинення вогню в війні рф-Україні:

  • 72% підтримують;
  • 9% проти.

Сприйняття України як союзника США:

  • 31% вважають Україну союзником;

  • 37% вважають Україну дружньою країною;

  • 10% вважають Україну недружньою країною;

  • 6% вважають Україну ворогом.

На засіданні Рамштайн 22 листопада США зняли будь-які спекуляції щодо нібито вибору між Україною та Ізраїлем. У Міноборони України розповіли, що «дуже важливим є те, що вчора наш ключовий партнер США, а саме Міністр оборони Ллойд Остін, фактично зняли будь-які спекуляції з приводу того, що США нібито доводиться обирати між Ізраїлем і Україною».

Начальник управління преси та інформації Міністерства оборони України Ілларіон Павлюк на брифінгу щодо підсумків 17-тої зустрічі у форматі Рамштайн сказав, що на вчорашніх он-лайн переговорах «двічі прозвучала чітка заява про те, що не може йтися ні про який вибір, США стоять поруч з Ізраїлем, але одночасно повністю віддані всім своїм зобов’язанням з підтримки України».

І непублічні заяви також свідчили не тільки про глибоку підтримку, а й про чудове розуміння партнерами, для чого вони підтримують Україну і розуміння того, що ця підтримка потрібна не тільки Україні, вона потрібна цивілізованому світу і їхнім країнам так само, — заявив Павлюк.

17 зустріч Контактної групи з питань оборони України у рамках формату Рамштайн пройшла у середу, 22 листопада. Участь у ній взяли очільники оборонних відомств понад 50 країн.

Источник: Ракурс


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