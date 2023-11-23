Чверть американців підтримують збільшення військової допомоги Україні

https://racurs.ua/ua/n189647-chvert-amerykanciv-pidtrymuut-zbilshennya-viyskovoyi-dopomogy-ukrayini.html

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28% опитаних американців підтримують зменшення військової допомоги Україні, 27% виступають за збереження нинішнього рівня, 25% - за збільшення військової допомоги, 20% важко відповісти.

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При цьому 37% вважають, що у війні ніхто не перемагає, 20% - що виграє Україна, 17% - що перемагає росія. Про це свідчать дані опитування Economist/YouGov за 18−20 листопада.

Симпатії у війні росія-Україна:

4% американців симпатизують росії;

64% Україні.

Військова допомога США Україні:

28% підтримують зменшення військової допомоги;

27% підтримують збереження теперішнього рівня допомоги;

25% підтримують збільшення військової допомоги;

20% не впевнені.

Думки щодо переможця у війні росія-Україна:

17% вважають, що росія перемагає;

20% вважають, що Україна перемагає;

37% - ніхто.

Оцінка дій Байдена щодо ситуації між росією та Україною:

41% задоволені;

41% незадоволені.

Майбутнє Зеленського як президента України:

51% вважають, що він буде президентом через рік;

12% що ні.

Припинення вогню в війні рф-Україні:

72% підтримують;

9% проти.

Сприйняття України як союзника США:

31% вважають Україну союзником;

37% вважають Україну дружньою країною;

10% вважають Україну недружньою країною;

6% вважають Україну ворогом.

На засіданні Рамштайн 22 листопада США зняли будь-які спекуляції щодо нібито вибору між Україною та Ізраїлем. У Міноборони України розповіли, що «дуже важливим є те, що вчора наш ключовий партнер США, а саме Міністр оборони Ллойд Остін, фактично зняли будь-які спекуляції з приводу того, що США нібито доводиться обирати між Ізраїлем і Україною».

Начальник управління преси та інформації Міністерства оборони України Ілларіон Павлюк на брифінгу щодо підсумків 17-тої зустрічі у форматі Рамштайн сказав, що на вчорашніх он-лайн переговорах «двічі прозвучала чітка заява про те, що не може йтися ні про який вибір, США стоять поруч з Ізраїлем, але одночасно повністю віддані всім своїм зобов’язанням з підтримки України».

І непублічні заяви також свідчили не тільки про глибоку підтримку, а й про чудове розуміння партнерами, для чого вони підтримують Україну і розуміння того, що ця підтримка потрібна не тільки Україні, вона потрібна цивілізованому світу і їхнім країнам так само, — заявив Павлюк.

17 зустріч Контактної групи з питань оборони України у рамках формату Рамштайн пройшла у середу, 22 листопада. Участь у ній взяли очільники оборонних відомств понад 50 країн.