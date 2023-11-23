Новый клиент МКС - депутат Госдумы рф удочерил украденную в Херсоне 10-месячную девочку

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Голова партії «Справедлива росія» 70-річний Сергій Миронов та його дружина 55-річна Інна Варламова «удочерили» викрадену з України дівчинку.

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Наприкінці серпня 2022 року Інна Варламова та заступник Миронова у Держдумі Яна Лантратова відвідували будинок дитини в окупованій Херсонській області. З Херсона вони поїхали з двома вихованцями міського будинку дитини — 10-місячною Маргаритою Прокопенко та дворічним Іллею Ващенком.

У грудні минулого року Миронов та його дружина удочерили Маргариту, змінивши їй ім’я Марину Миронову. За даними ЗМІ, біологічну матір дівчинки позбавлено батьківських прав, а батько помер, але є й інші родичі. Юристи кваліфікують таке діяння як воєнний злочин.

Про долю Іллі Ващенка після того, як його привезли до Росії, нічого не відомо. РосЗМІ зазначають, що у вересні 2023 року він отримав нове свідоцтво про народження.

Наприкінці серпня 2022 року Інна Варламова приїхала до Херсонської області разом із першою заступницею Миронова у Держдумі Яною Лантратовою. Виїхали вони не одні.

Місцева окупаційна влада видала на них доручення на вивезення двох дітей — 10-місячної Маргарити Прокопенко та дворічного Іллі Ващенка, розповідало видання Hromadske. До початку повномасштабної війни ці діти жили у Херсонському будинку дитини.

Під час приїзду Варламової та Лантратової Маргарита лікувалася від бронхіту у Херсонській обласній дитячій лікарні, розповіла завідувачка педіатричного відділення лікарні Наталія Лютікова журналістам зі студії документальних фільмів Top Hat/Hayloft Productions. За її словами, дружина Миронова приїхала до лікарні не сама, а з Тетяною Завальською, яку після окупації Херсона призначили головою місцевого будинку дитини.

Лютикова розповіла, що Варламову їй представили як «начальницю у справах дітей із Москви». Жінки оглянули дітей та залишилися задоволені їхнім станом та умовами утримання. Після цього Завальська стала щодня телефонувати та вимагати виписати дітей, каже Лютикова.

Коли я запитала, чому я маю виписувати хворих дітей, Завальська сказала, що та жінка їх вибрала і повезе до Москви, вже все готово і є квитки, — розповіла «Вfжным историям» співробітниця лікарні. Лікарям вдалося відкласти виписку лише на тиждень.

Наступного дня після виписки Маргариту та Іллю забрали з будинку дитину. Офіційно дітей вивезли до Москви для «обстеження, визначення подальшої тактики лікування та проходження реабілітації». До звільнення міста українською армією залишалося трохи більш як два місяці.